Staffel 01 Folge 04 - Betrogen - Detektive im Einsatz
Betrogen - Detektive im Einsatz
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Betrogen - Detektive im Einsatz
48 Min.Ab 6
Ein seltsames Verhalten eines pensionierten Ehegatten lässt die Alarmglocken läuten. Die 70-jährige Gertrud beauftragt Bernhard Maier, die Machenschaften ihres Mannes aufzudecken. Der 45-jährige Oberösterreicher Herbert wendet sich an Berufsdetektiv Peter Pokorny, um endlich die Wahrheit über seine Frau zu erfahren. Und Markus Schwaiger wird mit einem Fall beauftragt, dessen Ausgang selbst für den erfahrenen Detektiven überraschend ist...
Betrogen - Detektive im Einsatz
Genre:Dokumentation
6
