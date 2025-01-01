Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Betrogen - Detektive im Einsatz

Staffel 01 Folge 04 - Betrogen - Detektive im Einsatz

ATVStaffel 1Folge 4
Staffel 01 Folge 04 - Betrogen - Detektive im Einsatz

Staffel 01 Folge 04 - Betrogen - Detektive im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Betrogen - Detektive im Einsatz

Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Betrogen - Detektive im Einsatz

48 Min.Ab 6

Ein seltsames Verhalten eines pensionierten Ehegatten lässt die Alarmglocken läuten. Die 70-jährige Gertrud beauftragt Bernhard Maier, die Machenschaften ihres Mannes aufzudecken. Der 45-jährige Oberösterreicher Herbert wendet sich an Berufsdetektiv Peter Pokorny, um endlich die Wahrheit über seine Frau zu erfahren. Und Markus Schwaiger wird mit einem Fall beauftragt, dessen Ausgang selbst für den erfahrenen Detektiven überraschend ist...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Betrogen - Detektive im Einsatz
ATV
Betrogen - Detektive im Einsatz

Betrogen - Detektive im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen