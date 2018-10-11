Staffel 01 Folge 03 - Betrogen - Detektive im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Betrogen - Detektive im Einsatz
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Betrogen - Detektive im Einsatz
48 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 6
Ein zweifacher Familienvater sucht zum zweiten Mal Hilfe bei Berufsdetektiv Markus Schwaiger. Die Ungewissheit, ob seine Frau einen anderen Mann trifft, raubt ihm seine ganze Kraft. Nicht ganz so ernst mit der Treue nimmt es auch eine 38-jährige Linzerin, die während eines Wienbesuchs einen ehemaligen Arbeitskollegen aufsucht. Und die 53-jährige Maria aus Wien lebt gerade in Scheidung und hat neben zahlreichen finanziellen Problemen auch große Sorge um ihren pubertierenden Sohn.
Betrogen - Detektive im Einsatz
Genre:Dokumentation
