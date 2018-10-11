Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Betrogen - Detektive im Einsatz

Staffel 01 Folge 03 - Betrogen - Detektive im Einsatz

ATVStaffel 1Folge 3vom 11.10.2018
Staffel 01 Folge 03 - Betrogen - Detektive im Einsatz

Staffel 01 Folge 03 - Betrogen - Detektive im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Betrogen - Detektive im Einsatz

Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Betrogen - Detektive im Einsatz

48 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 6

Ein zweifacher Familienvater sucht zum zweiten Mal Hilfe bei Berufsdetektiv Markus Schwaiger. Die Ungewissheit, ob seine Frau einen anderen Mann trifft, raubt ihm seine ganze Kraft. Nicht ganz so ernst mit der Treue nimmt es auch eine 38-jährige Linzerin, die während eines Wienbesuchs einen ehemaligen Arbeitskollegen aufsucht. Und die 53-jährige Maria aus Wien lebt gerade in Scheidung und hat neben zahlreichen finanziellen Problemen auch große Sorge um ihren pubertierenden Sohn.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Betrogen - Detektive im Einsatz
ATV
Betrogen - Detektive im Einsatz

Betrogen - Detektive im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen