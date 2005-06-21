Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 160
43 Min.Folge vom 21.06.2005Ab 6
Bianca trifft an der Ruine zufällig Oliver und zieht den blauen Stein, das Symbol ihrer Liebe, aus ihrer Tasche. Gemeinsam beschließen sie, sich von dem Stein zu trennen und entschlossen werfen sie ihn weg.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises