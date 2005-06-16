Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 157

Telenovela
Staffel 11
Folge 7
vom 16.06.2005
Folge 157

Bianca - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 157

43 Min.
Folge vom 16.06.2005
Ab 6

Bianca spricht sich mit Bärbel aus und ist froh, sie nicht als Freundin verloren zu haben. Judith lässt sich nicht davon abbringen, sie wird fortgehen und sich scheiden lassen. Pascal lädt die gekaufte Zeugin zu einem Picknick ein, verfolgt aber ganz andere Pläne.

Telenovela
