Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 158
43 Min.Folge vom 17.06.2005Ab 6
Bianca ist geschockt, als sie von Oliver erfährt, dass Judith sich scheiden lassen möchte. Sie ist in großer Sorge um Judith, die abwesend und apathisch wirkt. Alexander, der Judiths Trennungspläne nicht wahrhaben möchte, schenkt Judith und Oliver ihr zukünftiges eigenes Haus als Modell.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises