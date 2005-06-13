Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 154
43 Min.Folge vom 13.06.2005Ab 6
Bianca bedrängt Oliver, doch um Judith zu kämpfen. Aber Judith sieht keine Zukunft mehr für sich und Oliver. Die Komplizin von Pascal und Katy wird mittlerweile zu einem Problem für die beiden.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises