Bianca - Wege zum Glück

Folge 156

TelenovelaStaffel 11Folge 6vom 15.06.2005
43 Min.Folge vom 15.06.2005Ab 6

Bianca überzeugt Bärbel davon, dass sie Eddie liebt. Judiths Gefühlswelt schwankt gegenüber Oliver zwischen Verzweiflung und Aggression. Sie fasst zu seinem Entsetzen einen tatkräftigen Entschluss.

