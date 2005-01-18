Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 056
43 Min.Folge vom 18.01.2005Ab 6
Bianca ist überglücklich, dass ihr Bruder Heiko nach vier Jahren von seiner Weltreise zurückgekehrt ist. Zur selben Zeit ist Judith deprimiert, weil sie sich von Oliver vernachlässigt fühlt. Ariane und Alexander erleben ein Wiederaufflackern ihrer Liebe, was Alexander allerdings nicht davon abhält, Katy zu einem Schäferstündchen in der WG zu treffen. Als Katy und Alexander nach ihrem verbotenen Liebesspiel Champagner trinken taucht auf einmal Heiko auf, von dessen Rückkehr Katy bislang nichts wusste.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises