Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 052
42 Min.Folge vom 12.01.2005Ab 6
Bianca bittet Oliver, nicht zu Ursulas Beerdigung zu kommen. Oliver verspricht, ihren Wunsch zu respektieren und erklärt Judith, dass er wegen eines Geschäftstermins nicht an der Beerdigung teilnehmen könne. Judith zeigt kein Verständnis für Olivers Verhalten. Während Bianca an Ursulas Grab eine Trauerrede hält, droht ihr die Stimme zu versagen. Da erblickt sie Oliver.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises