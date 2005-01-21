Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 4Folge 14vom 21.01.2005
43 Min.Folge vom 21.01.2005Ab 6

Bianca verbringt mit Oliver eine romantische Nacht im Liebesnest. Sie genießt jeden Augenblick, den sie mit Oliver zusammen sein kann. Pascal platziert heimlich Antidepressiva in Katys Unterlagen und "findet" die Tabletten dann "rein zufällig". Alexander konfrontiert Katy, die sich herausredet, die Tabletten gehörten Bianca, sie hebe sie nur für sie auf. Währenddessen schlägt Judith Oliver eine Paartherapie vor. Oliver ist dagegen. Denise belügt Heiko, "Margret" alias Sofia käme aus ärmlichen, kleinkriminellen Verhältnissen und würde deshalb ab und zu im Gartenhaus übernachten.

