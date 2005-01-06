Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alexander verzeiht Pascal seine Lügen und bietet ihm einen Job in der Bank als Olivers persönlicher Assistent an. Zur selben Zeit trifft sich Bianca heimlich mit Oliver an der Ruine und weint sich in seinen Armen den Schmerz um Ursulas baldigen Tod von der Seele. Fast küssen sie sich, schrecken dann aber beide noch rechtzeitig davor zurück. Sven und Denise beschließen, auf das Rockkonzert zu verzichten und stattdessen den Abend mit Sofia zu verbringen. Sie schmücken das Gartenhaus, bauen aus exotischen Tütensuppen eine Pyramide auf und übernachten zu dritt in der Laube.

