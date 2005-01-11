Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 051

TelenovelaStaffel 4Folge 6vom 11.01.2005
43 Min.Folge vom 11.01.2005Ab 6

Bianca hält an Ursulas Bett die Totenwache. Die Wellinghoffs und Biancas Kollegen trauern mit ihr um Ursula und unterstützen sie mit der Organisation der Beerdigung. Einzig Katy hilft nicht mit, sondern zettelt stattdessen eine neue Intrige an, indem sie Arianes wertvolle Perlenkette heimlich in Pascals Jackentasche steckt. Pascal jedoch durchschaut Katys böses Spiel und platziert wiederum die Kette in Katys Handtasche.

