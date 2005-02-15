Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 076
Bianca ist tief verletzt, weil Oliver ihr gesagt hat, dass er sie nie geliebt habe. Verunsichert fragt sie sich, ob auf ihre Gefühle kein Verlass mehr ist. Am Grab ihrer Großmutter bricht sie vor Pascal in Tränen aus. Der offenbart ihr, dass er von ihrer Affäre mit Oliver weiß und will sich von nun an um sie kümmern. Oliver fühlt sich nach seiner Aussprache mit Bianca wie von einer Last befreit. Stürmisch verführt er Judith und berichtet anschließend Matthias mit Erleichterung, er habe unter die Sache mit Bianca endlich einen Schlussstrich gezogen. Unterdessen gerät Sofia erneut mit Alexander aneinander, weil sie schon wieder ohne zu fragen bei Heiko übernachtet hat.
