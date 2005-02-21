Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 080
43 Min.Folge vom 21.02.2005Ab 6
Pascal tauscht heimlich die Zettel in der Blechdose für die Tanztombola aus, und ersetzt sie mit neuen, auf denen Biancas Name steht. Oliver schickt Bianca einen Brief und gibt ihr darin den blauen Stein zurück, das Symbol ihrer Liebe. Bianca bricht in Tränen aus und klagt Heiko ihr Leid, Oliver habe sie nur benutzt und nie geliebt. Heiko stürmt daraufhin zu Oliver und verpasst ihm eine Ohrfeige. Unterdessen veranlasst Katy Maren sich mit Alexanders Kennwort in den Computer der Wellinghoff Bank einzuloggen und ihr Dispolimit zu erhöhen. Maren und Sven verbringen ihre erste leidenschaftliche Nacht miteinander.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises