Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 081
Bianca ist schockiert als sie erfährt, dass Heiko gegenüber Oliver handgreiflich wurde, um ihre Ehre zu retten. Sie bittet Heiko, sich fortan nicht mehr in ihr Leben einzumischen. Heiko gibt Bianca hierauf sein Wort, will aber nicht zu Olivers und Judiths Hochzeit erscheinen. Sofia, der Heiko den wahren Grund für seine Hochzeitsabsage verschweigt, reagiert sauer. Sie befürchtet, dass Heiko sie nicht mehr liebt. Unterdessen stellt Oliver Maren ein hervorragendes Arbeitszeugnis aus. Er bittet Katy, es an Maren weiterzuleiten. Die jedoch zerreißt das Zeugnis vor Marens Augen. Bärbel flirtet immer noch heftig mit dem Aushilfskoch Markus. Als Markus am Abend vor Bärbels Tür steht und mir ihr ins Bett möchte, sinkt sie glücklich verliebt in seine Arme.
