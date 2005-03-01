Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 085
43 Min.Folge vom 01.03.2005Ab 6
Pascal hat Bianca vor allen Gästen einen Heiratsantrag gemacht. Er entschuldigt sich bei Bianca dafür, dass er sie überrumpelt hat. Judith vergewissert sich bei Pascal, dass er es ernst mit Bianca meint. Sie möchte nicht, dass ihre beste Freundin verletzt wird. Zur selben Zeit rät Tina Bianca, sich nicht sofort in die nächste Beziehung zu stürzen. Bianca reagiert verwirrt auf das Tohuwabohu um Pascals Antrag und erbittet sich Bedenkzeit. Plötzlich steht Oliver aufgebracht vor ihrer Wohnungstür. Er fleht Bianca an, Pascal nicht zu heiraten.
