Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 078
43 Min.Folge vom 17.02.2005Ab 6
Judith plant, auf ihrer Hochzeit einen Tanz mit Braut oder Bräutigam zu verlosen. Um einem Tanz mit Oliver aus dem Weg zu gehen, stiehlt Bianca heimlich den Zettel mit ihrem Namen aus der Tanztombola und wird dabei von Pascal erwischt. Der heuchelt Verständnis. Indessen zeigt Pascal Maren eine Kopie der Kontonummern auf Katys Hand und behauptet, es handele sich um Arianes Hand. Für diesen untrüglichen Beweis von Marens Unschuld verlangt Pascal deren gesamtes Erspartes. Kaum hat Maren Pascal das Geld überreicht, verbrennt Pascal die Kopie. Gehässig lacht er Maren aus, die nun ohne Job, ohne Wohnung und ohne einen Pfennig Geld dasteht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises