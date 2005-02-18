Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 079

TelenovelaStaffel 6Folge 4vom 18.02.2005
43 Min.Folge vom 18.02.2005Ab 6

Pascal hat es geschafft, Bianca zu einem Kaminabend mit Oliver und Judith zu überreden. Während des Abendessens vermeiden Bianca und Oliver den Blickkontakt. Als sie jedoch von Pascal und Judith überredet werden miteinander zu tanzen, fällt Bianca in Ohnmacht. Zur selben Zeit versucht Maren Alexander davon zu überzeugen, dass sie Opfer einer Intrige wurde. Alexander glaubt ihr kein Wort und befiehlt ihr erneut aus seinem Leben zu verschwinden. Katy erlaubt Maren heimlich in der Stadtwohnung wohnen zu bleiben, wenn sie ihr Unterricht über Bankgeschäfte erteilt. Gegenüber Alexander behauptet Katy, Maren sei bereits ausgezogen.

