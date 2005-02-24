Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 8vom 24.02.2005
42 Min. Ab 6

Oliver und Judith geben einander ihr Ja-Wort und tauschen die Ringe aus. Zur selben Zeit gestehen sich auch Bärbel und Markus ihre Liebe und planen, gemeinsam ein Gartenlokal zu eröffnen. Während des Hochzeitsessens macht Pascal Bianca Avancen. Oliver reagiert eifersüchtig und lässt Bianca nicht aus den Augen. Matthias gegenüber beteuert er jedoch, dass Bianca ihm gleichgültig geworden ist. Als der Brautstrauß geworfen wird, landet er vor Biancas Füßen. Unterdessen bricht Maren in Svens Armen zusammen, weil sie nicht weiß, wie ihr Leben weitergehen soll. Auch Denise ist frustriert. Sie fühlt sich einsam und ist sauer, dass sie nicht mitfeiern darf, sondern servieren muss.

Telenovela
