Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 097
Ariane wird aus dem Krankenhaus entlassen und erklärt Alexander, sie wolle sich scheiden lassen. Sofia kümmert sich liebevoll um ihre Mutter und verpasst Katy eine Ohrfeige. Als Sofia erfährt, dass Heiko die ganze Zeit über von der Affäre ihres Vaters mit Katy wusste, fühlt sie sich verraten. Unterdessen behauptet Katy vor Sven, Maren hätte ihr erlaubt, sie dürfe sich ihn fürs Bett "ausleihen". Sven ist wütend und stellt vor Maren klar, dass er kein Callboy ist. Durch die Unstimmigkeiten in der Wellinghoff-Familie kommen sich Oliver und Bianca wieder näher. Oliver vertraut Bianca seine Sorgen um Ariane an, und Bianca verspricht ihm, immer für ihn da zu sein. Gerührt beobachtet sie, wie Oliver Blumen auf Ursulas Grab legt.
