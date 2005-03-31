Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 104

TelenovelaStaffel 7Folge 14vom 31.03.2005
43 Min.Folge vom 31.03.2005Ab 6

Pascal freut sich, weil Bianca sich endgültig für ihn und gegen Oliver entschieden hat. Als Pascal bei Bianca übernachtet, kippt Katy ihm heimlich Beruhigungstropfen in sein Getränk. Sie will Pascal im Bett mit niemandem teilen und verlangt von ihm, vor seiner Hochzeitsnacht nicht mit Bianca zu schlafen. Unterdessen versucht Judith in den Unstimmigkeiten zwischen Sofia und Ariane zu vermitteln. Ariane lehnt ihr Einmischen ab, und auch Sofia will nicht, dass Judith sich um ihre Angelegenheiten kümmert. Judith fühlt sich zu Hause wie ein Fremdkörper und bittet Oliver erneut, mit ihr nach Brasilien zu gehen.

