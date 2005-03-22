Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 099
43 Min.Folge vom 22.03.2005Ab 6
Bärbel erliegt erneut Markus' Charme, nachdem er überraschend in der Küche aufgetaucht ist. Sie verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit ihm, doch am nächsten Morgen ist Markus verschwunden. Als Katy erfährt, dass Ariane sich scheiden lassen will, ist sie freudig überrascht. Verführerisch raunt sie Alexander zu, dass sie ihn jederzeit trösten werde, doch Alexander lässt sie abblitzen. Oliver vertraut Bianca an, er habe das Gefühl, jeder in seiner Familie würde Unmögliches von ihm verlangen. Bianca tröstet Oliver und hofft, dass sie doch noch Freunde werden können.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises