Biarritz - Mord am Meer
Folge 4: Episode 4
57 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Audreys Ruf war 2003 komplett ruiniert, als sie in der gesamten Gemeinde von Biarritz als Lügnerin und Ehezerstörerin abgestempelt wurde. Das ging sogar so weit, dass sie von ihrer eigenen Mutter in die Psychiatrie geschickt wurde. Und obwohl man ihr keinen Glauben mehr schenkte, hat sie in einer Sache nicht gelogen - nämlich, dass Itsas sie damals angegriffen hat und vermutlich nun wieder begonnen hat zu morden. Wird sie mit ihrer Vermutung Recht behalten?
