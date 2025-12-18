Zum Inhalt springenBarrierefrei
Biarritz - Mord am Meer

Episode 5

sixxStaffel 1Folge 5vom 18.12.2025
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Biarritz - Mord am Meer

Folge 5: Episode 5

53 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Audrey ist im Begriff, ihre Familie aufgrund ihres Lügengeflechts zu verlieren - insbesondere als ihr Mann Jean in Biarritz auftaucht und hinter die Maske seiner Frau blickt. Und auch das Wiedersehen mit ihren Eltern nach 16 Jahren Funkstille läuft anders als geplant. Unterdessen begibt sich Ana auf gefährliches Terrain, als sie mit allen Mitteln versucht, den Mord an ihrer besten Freundin Maialen aufzuklären ...

Biarritz - Mord am Meer
sixx
Biarritz - Mord am Meer

Biarritz - Mord am Meer

Alle 1 Staffeln und Folgen