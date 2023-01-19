Biarritz - Mord am Meer
Folge 6: Episode 6
58 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12
Audrey befindet sich gerade auf der Rückreise nach Paris, als sie einen Anruf erhält, der alles verändern soll: Nach all den Jahren der Ungewissheit erfährt sie endlich, wer hinter dem Pseudonym "Itsas" steckt. Doch noch bevor sie Joseph informieren kann, wird sie von ihrem einstigen Peiniger erneut angegriffen ...
Genre:Drama, Krimi
Produktion:BE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Newen Distribution