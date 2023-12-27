BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story
Folge 3: Die verpasste Chance
15 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6
Jakob Pöltl ist ein wichtiger Bestandteil der Toronto Raptors, doch 2018 wird er zu den San Antonio Spurs abgegeben. Für den Wiener sind es lehrreiche Jahre in Texas, doch während er für die Spurs auf Punktejagd geht, muss er mitanschauen, wie die Raptors 2019 ohne ihn den NBA-Titel holen.
Weitere Folgen in Staffel 1
BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story
Genre:Mini Series, Dokumentation, Basketball
Produktion:AT, 2023
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4