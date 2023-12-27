Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story

Der große Wurf

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 27.12.2023
Der große Wurf

Der große WurfJetzt kostenlos streamen

BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story

Folge 2: Der große Wurf

14 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6

Im Jahr 2016 ist es so weit. Jakob Pöltl wird am Draft Day in New York zum NBA-Spieler der Toronto Raptors. Pöltl gibt Einblicke, wie dieser Tag sein Leben verändert hat und warum es schwierig ist in die NBA zu kommen, aber noch härter in der NBA zu bleiben. Weggefährten sprechen über seine Anfänge in der besten Basketball Liga der Welt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story
Joyn AT
BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story

BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story

Alle 1 Staffeln und Folgen