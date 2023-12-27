Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn AT Staffel 1 Folge 5 vom 27.12.2023
Folge 5: Noch nicht genug

13 Min. Folge vom 27.12.2023 Ab 6

Jakob Pöltl ist einer der wichtigsten und größten Sportler Österreichs. Mit über 20 Millionen Euro Jahresgehalt ist er neben David Alaba der bestverdienende österreichische Sportler. Trotzdem bleibt der Wiener stets bescheiden und organisiert für den österreichischen Basketball Nachwuchs ein Sommercamp für Kids. Im Finale der Jakob Pöltl Story spricht der NBA-Star über seine Zukunftspläne und von seinem Traum den NBA Titel zu gewinnen.

