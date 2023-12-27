Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die ersten Körbe

Staffel 1Folge 1vom 27.12.2023
Folge 1: Die ersten Körbe

14 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6

Jakob Pöltl über seine Kindheit im 6. Wiener Gemeindebezirk. Wie er zum Basketball gekommen ist und wann er sein großes Talent entdeckt wurde. Jugendtrainer Hubert Schmidt und Mutter Martina Pöltl erzählen, über seine ersten Körbe und seinen Traum Basketballer zu werden.

Joyn AT
