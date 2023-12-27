BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story
Folge 1: Die ersten Körbe
14 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6
Jakob Pöltl über seine Kindheit im 6. Wiener Gemeindebezirk. Wie er zum Basketball gekommen ist und wann er sein großes Talent entdeckt wurde. Jugendtrainer Hubert Schmidt und Mutter Martina Pöltl erzählen, über seine ersten Körbe und seinen Traum Basketballer zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BIG JAK – Die Jakob Pöltl Story
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mini Series, Dokumentation, Basketball
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4