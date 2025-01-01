Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Wir müssen betteln!

JoynStaffel 1Folge 2
Wir müssen betteln!

Wir müssen betteln!Jetzt kostenlos streamen

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 2: Wir müssen betteln!

22 Min.

Nach einer kurzen Fahrt durch die Dunkelheit verbringen Fritz, Alex und Max ihre erste Nacht im Zelt. An Tag 2 sind die drei in einer sehr abgelegenen Region unterwegs - ohne Vorräte. Fritz fragt daraufhin eine Gruppe Offroadreisende nach einer kleinen Spende ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Joyn
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Alle 3 Staffeln und Folgen