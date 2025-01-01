Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 4: Katastrophaler Defekt!
21 Min.
Nachdem die Raddefekte behoben worden sind, fahren Fritz, Alex und Max durch einen Regenschauer ein kleines Stück entlang der Bundesstraße. Nach einer kurzen Nacht geht es weiter. Das nächste Ziel ist ein riesiger Bergsee mit einem kleinen Jurtencamp.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke