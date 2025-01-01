Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 7: Körperlich am Ende!
23 Min.
Am nächsten Morgen geht es weiter durch das lange einsame Tal Richtung Pass. Die Landschaft ist karg, aber wunderschön. Eine Portion Nudeln bringt neue Energie und so können Fritz, Alex und Max die unzähligen kleinen Gewässerdurchquerungen in Angriff nehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke