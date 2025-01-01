Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 6: Rein ins Niemandsland
23 Min.
Friz, Alex und Max erreichen die Kleinstadt Naryn, ein weiteres Etappenziel auf dem 750 km langen Bikepacking-Abenteuer quer durch Kirgistan. Die Vorräte werden aufgefüllt und dann geht es auf einen Abschnitt, der extrem abgelegen ist - 200 km lang kein Supermarkt oder Kiosk, vorbei an einem umwerfenden Bergpanorama, wilden Pferden und durch einsame Schluchten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Copyrights:© Fritz Meinecke