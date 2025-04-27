Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 1: Das Atlas-Gebirge
26 Min.
Mit dem Flugzeug geht es von Berlin bis nach Marrakesch und am nächsten Morgen direkt ins Atlas Gebirge. Viele Höhenmeter, einsame Bergdörfer und eine Passstraße mit unzähligen Serpentinen warten auf Fritz. Im Schatten liegt noch etwas Restschnee und in der Sonne steigt das Thermometer schon auf über 30°C Grad.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke