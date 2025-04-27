Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Das Atlas-Gebirge

Das Atlas-Gebirge

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 1: Das Atlas-Gebirge

26 Min.

Mit dem Flugzeug geht es von Berlin bis nach Marrakesch und am nächsten Morgen direkt ins Atlas Gebirge. Viele Höhenmeter, einsame Bergdörfer und eine Passstraße mit unzähligen Serpentinen warten auf Fritz. Im Schatten liegt noch etwas Restschnee und in der Sonne steigt das Thermometer schon auf über 30°C Grad.

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

