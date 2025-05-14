Zum Inhalt springenBarrierefrei
27 Min.

Die Situation mit den aggressiven Hunden nimmt immer weiter zu. Fritz erblickt ein Rudel Hunde, dass mit blutverschmierten Gesichtern an einem toten Esel zerrt. Ein neuer Plan muss her. Nach sehr vielen unschönen und gefährlichen Situationen fällt Fritz eine Entscheidung.

