Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 5: Securitys, Hunde & Eisregen
27 Min.
Es geht auf den abgelegensten Teil der Route zu einer verlassenen Minenstadt. Schächte, Brücken, Wohnhäuser warten darauf erkundet zu werden. Die Route führt weiter über Schotterpisten durch die Einsamkeit und plötzlich landet Fritz in einem umzäunten Gebiet mit Sicherheitskräften die ihn kontrollierten.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke