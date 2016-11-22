Bist Du deppert! vom 22.11.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 3: Bist Du deppert! vom 22.11.2016
57 Min.Ab 6
In Folge 3 von "Bist Du deppert!" zieht es Gregor Seberg nach Oberösterreich. Von dort berichtet er über den elektronischen Akt, der schon seit 1999 durchgeführt werden soll. Außerdem haben wir auch Fälle aus Allentsteig, Innsbruck und Hallein mit im Gepäck.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4