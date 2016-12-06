Bist Du deppert! vom 06.12.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 5: Bist Du deppert! vom 06.12.2016
60 Min.Ab 6
In Folge 5 von "Bist Du deppert!" decken die Comedians Gregor Seberg, Gery Seidl, Rudi Roubinek und die Gebrüder Moped Steuerverschwendungen in der Höhe von 18.822.216,40 Euro auf. Unter anderem fährt Gregor Seberg nach Oberösterreich um zu ergründen, was mit der Lehrerfortbildung passiert ist.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4