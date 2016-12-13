Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bist Du deppert! vom 13.12.2016

PULS 4Staffel 4Folge 6vom 13.12.2016
Folge 6: Bist Du deppert! vom 13.12.2016

63 Min.Folge vom 13.12.2016Ab 6

Im großen Staffelfinale der 4. Staffel geht es unter anderem um eine Universität für 630.000.000 Euro, die wir eigentlich nicht brauchen und um einen österreichischen Ort, wo man statt den üblichen 900 Euro pro Laufmeter, 2.800 Euro für eine Strasse zahlt.

PULS 4
