Bist Du deppert! vom 08.11.2016Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 1: Bist Du deppert! vom 08.11.2016
62 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 6
Die Erfolgssendung "Bist Du deppert! - Steuerverschwendung und andere Frechheiten" ist zurück mit neuen Folgen. In der ersten Folge der 4. Staffel geht es unter anderem um Wohnungen in der Salzburger Innenstadt um 0,22 Cent am Quadratmeter, um Geisterflughäfen in Polen und um viel zu niedrige Mieten am Wiener Donaukanal.
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Bist Du deppert!
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