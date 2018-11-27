Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bist du deppert! vom 27.11.2018

PULS 4Staffel 7Folge 3vom 27.11.2018
Folge 3: Bist du deppert! vom 27.11.2018

68 Min.Folge vom 27.11.2018Ab 6

Das Aufdeckerteam rund um Gerald Fleischhacker ist in einer brandneuen Folge wieder absurden Fällen von Steuerverschwendung auf der Spur. Kuriose Esoterik: Warum wurde ein Hollerbusch entfernt, obwohl zuvor noch ein 20.000 Euro teures Gutachten seine „spezifischen energetischen Eigenschaften“ feierte? Neue Rubrik: Auch in Folge drei decken Gregor Seberg, Nadja Maleh und Rudi Roubinek in weißen Kitteln mysteriöse Ausgaben des Krankenhaus Nord auf.

