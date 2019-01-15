Bist Du deppert! vom 15.01.2019Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 7: Bist Du deppert! vom 15.01.2019
66 Min.Ab 6
Polizeipferde: Rudi Roubinek und Gregor Seberg fühlen sich ins Leben eines Polizeipferdes ein / Oberösterreichische Landesimmobilien: Caroline Athanasiadis fährt nach Oberösterreich und glaubt sie ist in Griechenland / Andreas Vitasek über das Märchen vom reichen Klagenfurt / Rudi Roubinek trägt für Lehrlinge aus dem Burgenland einen Bleistiftrock.
6
