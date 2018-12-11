Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bist Du deppert!

Bist Du deppert! vom 11.12.2018

PULS 4Staffel 7Folge 5
Bist Du deppert! vom 11.12.2018

Bist Du deppert! vom 11.12.2018Jetzt kostenlos streamen

Bist Du deppert!

Folge 5: Bist Du deppert! vom 11.12.2018

70 Min.Ab 6

Gerald Fleischhacker, Rudi Roubinek, Gregor Seberg, Angelika Niedetzky und Günter Lainer decken erneut Steuerverschwendungen auf! Angelika Niedetzky geht fehlgeleiteten Gebühren der Gemeinde Vöcklabruck, Oberösterreich, nach. Nadja Maleh, Gregor Seberg und Rudi Roubinek widmen sich wieder dubiosen Kosten des Krankenhaus Nord. Außerdem: Wie steht es um Österreichs Informationsfreiheitsgesetz? Rudi Roubinek begibt sich auf geheime Pfade.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Bist Du deppert!
PULS 4
Bist Du deppert!

Bist Du deppert!

Alle 9 Staffeln und Folgen