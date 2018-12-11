Bist Du deppert! vom 11.12.2018Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 5: Bist Du deppert! vom 11.12.2018
70 Min.Ab 6
Gerald Fleischhacker, Rudi Roubinek, Gregor Seberg, Angelika Niedetzky und Günter Lainer decken erneut Steuerverschwendungen auf! Angelika Niedetzky geht fehlgeleiteten Gebühren der Gemeinde Vöcklabruck, Oberösterreich, nach. Nadja Maleh, Gregor Seberg und Rudi Roubinek widmen sich wieder dubiosen Kosten des Krankenhaus Nord. Außerdem: Wie steht es um Österreichs Informationsfreiheitsgesetz? Rudi Roubinek begibt sich auf geheime Pfade.
