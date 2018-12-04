Bist Du deppert! vom 04.12.2018Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Bist Du deppert! vom 04.12.2018
68 Min.Ab 6
Wegen 3,3 Fehlschüssen im Jahr spielt eine ganze Fußballmannschaft nur mehr auf ein Tor. Außerdem: Eine Brille – zwei Preise! Wie kann das sein? Und: der Fall "Renate Brauners Daseinsvorsorge" und die Weiterfühtung des Fall "Krankenhaus Nord"!
