Blind ermittelt
Folge vom 30.07.2026: Blind ermittelt: Blutsbande
Alexander Hallers Assistent Niko lädt heimlich Hallers Schwester Sophie ins Burgtheater ein. Der zunächst schöne Abend endet jedoch dramatisch: Unbekannte entführen Sophie direkt aus dem Theater. Obwohl Niko noch versucht, die Täter mit einem Schuss zu stoppen, gelingt ihnen die Flucht. Haller, der Erfahrung mit Entführungen hat, ermittelt auf eigene Faust und verzichtet bewusst auf die Polizei. Zuerst stehen Nikos Wettschulden im Verdacht, doch die Täter scheinen Hallers Familie genau zu kennen. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Julia Franz Richter (Caro) Sabin Tambrea (Adrian) Johannes Silberschneider (Arthur Pohl) Regie: Jano Ben Chaabane Drehbuch: Ralph Werner, Jano Ben Chaabane Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek