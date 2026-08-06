Blind ermittelt: Das Haus der LügenJetzt kostenlos streamen
Blind ermittelt
Folge vom 06.08.2026: Blind ermittelt: Das Haus der Lügen
Ein verbrannter Direktor und viele Motive: Undercover sucht Alexander Haller nach dem Täter.´ Kommissarin Laura Janda untersucht den rätselhaften Tod des Direktors eines Wiener Elite-Internats, der verbrannt in seinen Privaträumen entdeckt wurde. Viele Lehrkräfte und Schüler scheinen ein Motiv zu haben, deshalb bittet sie ihren ehemaligen Chef Alexander Haller um Hilfe. Als Musiklehrer eingeschleust, stößt er auf dunkle Geheimnisse. Lehrerin Lotta Behrbach hilft ihm und weckt nach Karas Tod erneut Gefühle in ihm. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Aenne Schwarz (Lotta Behrbach) Sascha Gersak (Rüdiger Holtinger) Enzo Gaier (Max Holtinger) Andrea Wenzl (Gitte Holtinger) Regie: David Nawrath Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek