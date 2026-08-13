Blind ermittelt: Tod im PraterJetzt kostenlos streamen
Blind ermittelt
Folge vom 13.08.2026: Blind ermittelt: Tod im Prater
Ein mysteriöser Todesfall führt Haller, Falk und Janda in die dunklen Seiten des Praters. Ein tödlicher Sturz aus einem Büro am Wiener Prater wirft viele Fragen auf: Geschäftsmann Tom Wahrmund war alkoholisiert, seine Ehefrau Aneta wird kurz darauf mit einer Tablettenüberdosis gefunden – und ein Geständnis belastet sie schwer. Doch Aneta liegt im Koma. Alexander Haller, Niko Falk und Laura Janda zweifeln an ihrer Schuld. Ihre Spur führt mitten hinein in die Welt der Prater-Fahrgeschäfte. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Jaschka Lämmert (Laura Janda) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Roman Binder (Tom Wahrmund) Elena Wolff (Aneta Wahrmund) Jerry Kwarteng (Walter Eckmann) Karin Hanczewski (Ella Meisner) Harald Schrott (Ludwig Rabitsch) Norman Hacker (Gotthard Maringer) Isabel Karajan (Bertha Nemecek) Julia Cencig (Elvira Nemecek) Regie: Katharina Mückstein Bildquelle: Foto: ORF/Mona Film/Petro Domenigg