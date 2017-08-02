Böse Stiefmütter
Folge vom 02.08.2017: Nicht meine Mutter
44 Min.Folge vom 02.08.2017Ab 16
Terry Mangrum, geschiedener Vater von zwei Kindern, trifft auf einer Motorradtour Kimberly Paragin. Er findet die 38-jährige Bikerin sehr attraktiv und lässt sie wenig später bei sich einziehen. Da Terry vermögend ist, sieht Kim in ihm den perfekten Versorger - und ihr Plan geht auf: Die beiden heiraten. Doch jetzt ist ihr Terrys Ex-Frau Lee Ann ein Dorn im Auge. In ihrer Eifersucht zeigt Kimberly ihr wahres Gesicht: Sie ist eine herrschsüchtige, bösartige Person, die ihre Wut an den Kindern und bald auch an Lee Ann auslässt. Es kommt zu schrecklichen Szenen, aus denen sich Terry stets heraushält. Doch die tickende Zeitbombe Kimberly ist kurz davor zu explodieren.
