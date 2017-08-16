Böse Stiefmütter
Folge vom 16.08.2017: Die reiche Erbin
44 Min.Folge vom 16.08.2017Ab 12
Nancy Hagen und ihr älterer Bruder Tom waren schon immer von der wohlhaben Marjorie Congdon fasziniert. Als Kind war die elegante Frau von einer der reichsten Familien in Minnesota adoptiert worden. Sie wurde extrem verwöhnt, durfte alles und schien die Bedeutung des Wortes „Nein“ gar nicht zu kennen. Auch als Erwachsene bekam Marjorie alles, was sie wollte, ganz egal, wie hoch der Preis dafür war. Als sich Marjorie in das Leben der Hagens einschlich, steckte das Geschwisterpaar schon bald inmitten einer Serie von grotesken und blutigen Verbrechen. Marjorie entpuppte sich im wahrsten Sinn des Wortes als lebender Alptraum einer Stiefmutter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.