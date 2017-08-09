Böse Stiefmütter
Folge vom 09.08.2017: Die Frau des Pastors
44 Min.Folge vom 09.08.2017Ab 12
Sharon Nelson wächst in einem streng religiösen Haus auf und heiratet den örtlichen Pastor. Doch wenig später bricht sie alle Regeln, trägt nur noch sexy Kleidung und betrügt ihren Mann. Um das Fremdgehen seiner Frau zu unterbinden, lässt er sie mit den beiden Kids in eine Kleinstadt in Colorado umziehen. Doch Sharon wirft sofort ein Auge auf den ansässigen Optiker, der verheiratet ist und zwei Töchter hat. Da sie seine ungeteilte Liebe wie auch sein üppiges Bankkonto will, sorgt Sharon dafür, dass die Familie zerbricht. Und damit nicht genug: Die skrupellose Frau beginnt weitere Affären und lässt gebrochene Herzen, zerbrochene Träume und weit Schlimmeres zurück.
